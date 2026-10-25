Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні. Фото: facebook.com/salviniofficial/photos

Віцепрем’єр-міністр Італії та секретар партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив на з’їзді політсили в Мілані 25 жовтня, що Італія не може й надалі надсилати Україні гроші та зброю. Він також повідомив, що в разі переобрання планує представити позицію партії на засіданні Ради міністрів.

Про це стало відомо з трансляції виступу, передає Новини.LIVЕ.

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Що Сальвіні заявив про допомогу Україні

Під час виступу Сальвіні сказав, що за майже п’ять років Італія підтримувала українців, але партія має намір домагатися припинення подальшої допомоги.

"Я думаю, що за ці майже п’ять років ми підтримували український народ усіма можливими способами. Але я вважаю, що цей з’їзд, як і схвалена резолюція, дасть мені, якщо ви переоберете мене федеральним секретарем, мандат піти на засідання Ради міністрів і представити чітку позицію "Ліги". Ми не можемо продовжувати надсилати Україні гроші та зброю. Прошу проголосувати за резолюцію", — заявив політик.

Що Сальвіні сказав про кошти для України

Політик також висловив припущення щодо можливого використання коштів, які спрямовують Україні.

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"До того ж я не хотів би, щоб частина цих грошей потрапила до якогось корумпованого чиновника, наближеного до Зеленського", — сказав Сальвіні.

Сальвіні не навів доказів на підтвердження своїх заяв. Водночас партія "Ліга" раніше фігурувала в кількох корупційних скандалах, зокрема у справі "Метрополь", яка стосувалася можливого фінансування з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель закликала Берлін домовитися з Москвою про постачання нафти, газу та дизельного пального. Вона також виступила проти фінансової підтримки України, заявивши, що країна "вже програла війну".

Також Новини.LIVЕ писали, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розцінила провокаційні дії Росії в Європі як спробу відвернути увагу від невдалого для Москви перебігу війни проти України. Вона підтвердила незмінність позиції Рима щодо підтримки Києва та прокоментувала зустріч свого заступника з російським послом у Мілані.