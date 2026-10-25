Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Фото: facebook.com/salviniofficial/photos

Вице-премьер-министр Италии и секретарь партии "Лига" Маттео Сальвини заявил на съезде партии в Милане 25 октября, что Италия не может и дальше поставлять Украине деньги и оружие. Он также сообщил, что в случае переизбрания планирует изложить позицию партии на заседании Совета министров.

Об этом стало известно из трансляции выступления, передает Новини.LIVЕ.

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Что Сальвини заявил о помощи Украине

Во время выступления Сальвини сказал, что на протяжении почти пяти лет Италия поддерживала украинцев, но партия намерена добиваться прекращения дальнейшей помощи.

"Я думаю, что за эти почти пять лет мы поддерживали украинский народ всеми возможными способами. Но я считаю, что этот съезд, как и принятая резолюция, даст мне, если вы переизберете меня федеральным секретарем, мандат пойти на заседание Совета министров и изложить четкую позицию «Лиги». Мы не можем продолжать посылать Украине деньги и оружие. Прошу проголосовать за резолюцию", — заявил политик.

Что Сальвини сказал о средствах для Украины

Политик также высказал предположение относительно возможного использования средств, направляемых Украине.

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"К тому же я не хотел бы, чтобы часть этих денег попала к какому-нибудь коррумпированному чиновнику, приближенному к Зеленскому", — сказал Сальвини.

Сальвини не привел доказательств в подтверждение своих заявлений. В то же время партия "Лига" ранее фигурировала в нескольких коррупционных скандалах, в частности в деле "Метрополь", которое касалось возможного финансирования со стороны России.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала Берлин договориться с Москвой о поставках нефти, газа и дизельного топлива. Она также выступила против финансовой поддержки Украины, заявив, что страна "уже проиграла войну".

Также Новини.LIVЕ писали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони расценила провокационные действия России в Европе как попытку отвлечь внимание от неудачного для Москвы хода войны против Украины. Она подтвердила неизменность позиции Рима в отношении поддержки Киева и прокомментировала встречу своего заместителя с российским послом в Милане.