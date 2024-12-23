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Салліван висловився про позицію Трампа щодо допомоги Україні

23 грудня 2024 08:21
Карина Приходько - Редактор
Допомога Україні від США — радник Байдена звернувся до Трампа
Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Радник із національної безпеки президента США Джо Байдена Джейк Салліван звернувся до новообраного президента США Дональда Трампа і закликав його продовжувати військову допомогу для України. Він переконаний, що це "серйозний важіль тиску" на Росію.

Про це повідомляє Politico

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Джейк Салліван наголосив, що для досягнення справедливої мирної угоди між РФ та Україною необхідно використовувати "важіль тиску", яким і є постійна військова підтримка України.

Радник також зазначив, що ослаблення супротивників США, зокрема Росії та Ірану, може створити для Трампа можливості для дипломатичних досягнень, враховуючи схильність новообраного президента Штатів до непередбачуваних дій.

"Він готовий робити несподівані вчинки", — сказав Салліван про Трампа.

Крім того, він переконаний, що адміністрація Байдена залишає новообраного президента в сильній позиції на глобальному рівні і конкуренти США набагато слабші. 

"Я думаю, що ми передаємо дуже сильну позицію Сполучених Штатів із погляду нашої національної могутності... конкуренти і противники Америки слабкіші і перебувають під більшим тиском, ніж раніше", — заявив Салліван. 

Нагадаємо, 20 грудня Reuters повідомив, що найближчими днями адміністрація Байдена оголосить про останній пакет військової допомоги Україні.

Водночас Дональд Трамп дав велику обіцянку Україні і заявив, що невдовзі закінчить війну та "зупинить хаос на Близькому Сході".  

Дональд Трамп військова допомога Україна Джейк Салліван війна в Україні

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