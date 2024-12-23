Помощь Украине от США — советник Байдена обратился к Трампу

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. Фото: REUTERS

Советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу и призвал его продолжать военную помощь для Украины. Он убежден, что это "серьезный рычаг давления" на Россию.

Об этом сообщает Politico.

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Джейк Салливан подчеркнул, что для достижения справедливого мирного соглашения между РФ и Украиной необходимо использовать "рычаг давления", которым и есть постоянная военная поддержка Украины.

Советник также отметил, что ослабление противников США, в том числе России и Ирана, может создать для Трампа возможности для дипломатических достижений, учитывая склонность новоизбранного президента Штатов к непредсказуемым действиям.

"Он готов совершать неожиданные поступки", — сказал Салливан о Трампе.

Кроме того, он убежден, что администрация Байдена оставляет новоизбранного президента в сильной позиции на глобальном уровне и конкуренты США гораздо слабее.

"Я думаю, что мы передаем очень сильную позицию Соединенных Штатов с точки зрения нашего национального могущества... конкуренты и противники Америки слабее и находятся под большим давлением, чем раньше", — заявил Салливан.

Напомним, 20 декабря Reuters сообщил, что в ближайшие дни администрация Байдена объявит о последнем пакете военной помощи Украине.

В то же время Дональд Трамп дал большое обещание Украине и заявил, что вскоре закончит войну и "остановит хаос на Ближнем Востоке".