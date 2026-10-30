Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий. Фото: newsmaker.md

В Києві 26 жовтня міністр оборони Молдови Анатолій Носатий та його український колега Євгеній Хмара підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Документ уклали під час візиту молдовської делегації на чолі з прем’єр-міністром Василем Тофаном.

Про це повідомляє NewsMaker.md, передає Новини.LIVE.

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Як Носатий пояснив мету співпраці з Україною

Уряд Молдови заявив, що домовленість сприятиме обміну досвідом і використанню технологічних рішень, які Україна розробила та випробувала для захисту повітряного простору.

Угода викликала критику з боку Партії соціалістів Республіки Молдова. 27 жовтня представники ПСРМ заявили, що документ нібито загрожує нейтральному статусу країни та може втягнути її у війну між Україною та Росією. Також соціалісти вимагали оприлюднити повний текст домовленості.

Речник уряду Думітру Чорич у відповідь закликав представників партії відмовитися від "воєнної риторики".

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Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий відкинув закиди соціалістів і пояснив, що угода передбачає співпрацю в логістиці та зв’язку, підготовку фахівців, захист критичної інфраструктури, обмін знаннями й технологіями. Також документ охоплює спільні дослідницькі та дослідно-конструкторські проєкти у сфері військового виробництва, розвиток кіберзахисту й технологій спостереження за повітряним простором.

"Дії, вжиті в контексті виконання відповідної угоди, не можуть тлумачитися як надання прямої військової допомоги державі, що перебуває в збройному конфлікті. Метою партнерства є виключно захист населення та повітряного простору від російських безпілотників та інших небезпек і загроз національній безпеці", — заявив міністр.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан під час Київського міжнародного економічного форуму українською мовою звернувся до військових ЗСУ та родин загиблих захисників. Він подякував українським воїнам за оборону держави й наголосив, що їхня боротьба захищає також Молдову.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан оголосив про запровадження 50% знижки на залізничний транзит українських вантажів територією країни. Рішення ухвалили на тлі російських ударів по українських портах і транспортній інфраструктурі, які ускладнюють логістику.