Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый. Фото: newsmaker.md

В Киеве 26 октября министр обороны Молдовы Анатолий Носатый и его украинский коллега Евгений Хмара подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан в ходе визита молдавской делегации во главе с премьер-министром Василием Тофаном.

Об этом сообщает NewsMaker.md, передает Новини.LIVE.

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Как Носатый объяснил цель сотрудничества с Украиной

Правительство Молдовы заявило, что соглашение будет способствовать обмену опытом и использованию технологических решений, которые Украина разработала и опробовала для защиты воздушного пространства.

Соглашение вызвало критику со стороны Партии социалистов Республики Молдова. 27 октября представители ПСРМ заявили, что документ якобы угрожает нейтральному статусу страны и может втянуть её в войну между Украиной и Россией. Также социалисты потребовали обнародовать полный текст соглашения.

Пресс-секретарь правительства Думитру Чорич в ответ призвал представителей партии отказаться от "военной риторики".

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Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отверг обвинения социалистов и пояснил, что соглашение предусматривает сотрудничество в области логистики и связи, подготовку специалистов, защиту критически важной инфраструктуры, обмен знаниями и технологиями. Также документ охватывает совместные исследовательские и опытно-конструкторские проекты в сфере военного производства, развитие киберзащиты и технологий наблюдения за воздушным пространством.

"Действия, предпринимаемые в рамках выполнения данного соглашения, не могут толковаться как оказание прямой военной помощи государству, находящемуся в состоянии вооруженного конфликта. Целью партнерства является исключительно защита населения и воздушного пространства от российских беспилотников и других опасностей и угроз национальной безопасности", — заявил министр.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Молдовы Василе Тофан во время Киевского международного экономического форума на украинском языке обратился к военным ВСУ и семьям погибших защитников. Он поблагодарил украинских воинов за оборону государства и подчеркнул, что их борьба защищает также и Молдову.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Молдовы Василе Тофан объявил о введении 50-процентной скидки на железнодорожный транзит украинских грузов по территории страны. Решение было принято на фоне российских ударов по украинским портам и транспортной инфраструктуре, которые затрудняют логистику.