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Румунія та Болгарія отримали дозвіл на часткове приєднання до Шенгену

31 грудня 2023 09:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Румунія та Болгарія отримали дозвіл на часткове приєднання до Шенгену
Люди в черзі на європейському кордоні. Ілюстративне фото: sg.gov
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Євросоюз схвалив частковий вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони з березня 2024 року. Це сталося після 12 років перемовин. 

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Для Болгарії та Румунії у березні 2024 року буде знято паспортний контроль для повітряних та морських шляхів сполучення. Однак на сухопутних кордонах контроль залишиться попереднім. Наразі переговори про його скасування тривають.

"Обидві країни наполегливо працювали для цього. Вони обидві на це заслуговують. Вони зроблять Шенген ще сильнішим", — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, передбачається, що анулювання перевірок на наземних кордонах для двох країн буде розглядатися у 2024 році і очікується, що рішення ЄС буде ухвалено у "розумні терміни".

Головний противник доєднання країн до Шенгену — Австрія 

Основним противником входження Болгарії та Румунії у Шенген виступала Австрія. Країни від 2007 року прагли стати членами Шенгенської зони. В Єврокомісії оголосили про готовність та наміри двох держав приєднатися до зони ще у 2011 році.

Минулого року Рада Євросоюзу погодила рішення про приєднання Болгарії та Румунії, однак Австрія виступила проти та заблокувала його. Причиною було названо "слабкі зусилля" у боротьбі з нелегальною міграцією. 

Зараз 23 країни з 27 членів ЄС входять до Шенгенської зони. Також членами зони відкритих кордонів є і не країни Євросоюзу, серед них Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія.

За словами Урсули фон дер Ляєн це вже дев’яте розширення Шенгенської зони. Воно "підтверджує та зміцнює взаємну довіру та єдність між державами-членами, на яких побудовано Шенген, і допоможе просувати цей важливий проєкт".

Скриншот допису Урсули Фон дер Ляєн
Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн

Нагадаємо, Австрія зняла вето на 12 пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Відповідне рішення було прийнято, коли Україна виключила Raiffeisen Bank International зі списку "спонсорів війни".

Додамо, Європейська комісія ухвалила рішення виділити понад 65 мільйонів євро з Фонду міграції та інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті осіб, які шукають притулок внаслідок російської агресії проти України.

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