Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги українським біженцям - що відомо

Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги українським біженцям
Кабмін Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги українським біженцям. Вона діятиме до 30 квітня 2024 року.
Про це повідомляє The Sofia Globe.
Що передбачає програма
"Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення людей, які втекли від війни в Україні та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Єврокомісії", — йдеться у повідомленні.
Систему кілька разів змінювали та розширювали. Вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.
Скільки українців виїхали до Болгарії під час війни
Загалом 2 133 450 українців в’їхали до Болгарії. З них 52 125 залишаються в у цій країні досі.
Для тимчасового захисту в Болгарії зареєстровано 171 571 українців. За державною схемою влаштовано 6919 осіб.
Нагадаємо, у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.
Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.
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