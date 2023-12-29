Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги українським біженцям - що відомо

Прапор Болгарії. Фото: pixabay.com

Кабмін Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги українським біженцям. Вона діятиме до 30 квітня 2024 року.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

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Що передбачає програма

"Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення людей, які втекли від війни в Україні та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Єврокомісії", — йдеться у повідомленні.

Систему кілька разів змінювали та розширювали. Вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

Скільки українців виїхали до Болгарії під час війни

Загалом 2 133 450 українців в’їхали до Болгарії. З них 52 125 залишаються в у цій країні досі.

Для тимчасового захисту в Болгарії зареєстровано 171 571 українців. За державною схемою влаштовано 6919 осіб.

Нагадаємо, у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.