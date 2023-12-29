Болгария продолжила программу гуманитарной помощи украинским беженцам – что известно

Флаг Болгарии. Фото: pixabay.com

Кабмин Болгарии продлил программу гуманитарной помощи украинским беженцам. Она будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

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Что предполагает программа

"Схема гуманитарной помощи предусматривает государственные выплаты местам размещения людей, сбежавших от войны в Украине и получивших временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Еврокомиссии", — говорится в сообщении.

Систему несколько раз меняли и расширяли. Она должна была завершиться 31 декабря 2023 года.

Сколько украинцев уехали в Болгарию во время войны

В общей сложности 2 133 450 украинцев въехали в Болгарию. Из них 52 125 остаются в этой стране до сих пор.

Для временной защиты в Болгарии зарегистрировано 171571 украинцев. По государственной схеме устроено 6919 человек.

Напомним, в 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать пособие на проживание от государства. В этой связи в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.