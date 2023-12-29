Болгария продолжила программу гуманитарной помощи украинским беженцам – что известно

Болгария продлила программу гуманитарной помощи украинским беженцам
Кабмин Болгарии продлил программу гуманитарной помощи украинским беженцам. Она будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Об этом сообщает The Sofia Globe.
Что предполагает программа
"Схема гуманитарной помощи предусматривает государственные выплаты местам размещения людей, сбежавших от войны в Украине и получивших временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Еврокомиссии", — говорится в сообщении.
Систему несколько раз меняли и расширяли. Она должна была завершиться 31 декабря 2023 года.
Сколько украинцев уехали в Болгарию во время войны
В общей сложности 2 133 450 украинцев въехали в Болгарию. Из них 52 125 остаются в этой стране до сих пор.
Для временной защиты в Болгарии зарегистрировано 171571 украинцев. По государственной схеме устроено 6919 человек.
Напомним, в 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать пособие на проживание от государства. В этой связи в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.
Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.
Читайте Новини.LIVE!