Румыния и Болгария получили разрешение на частичное присоединение к Шенгену

Люди в очереди на европейской границе. Иллюстративное фото: sg.gov

Евросоюз одобрил частичное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону с марта 2024 года. Это произошло после 12 лет переговоров.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену

Для Болгарии и Румынии в марте 2024 года будет снят паспортный контроль для воздушных и морских путях сообщения. Однако на сухопутных границах контроль останется прежним. В настоящее время переговоры о его отмене продолжаются.

"Обе страны настойчиво работали для этого. Они обе этого заслуживают. Они сделают Шенген еще сильнее", — отметила фон дер Ляйен.

Предполагается, что аннулирование проверок на наземных границах для двух стран будет рассматриваться в 2024 году и ожидается, что решение ЕС будет принято в "умные сроки".

Главный противник присоединения стран к Шенгену — Австрия

Основным противником вхождения Болгарии и Румынии в Шенген выступала Австрия. Страны с 2007 года хотели стать членами Шенгенской зоны. В Еврокомиссии объявили о готовности и намерениях двух государств присоединиться к зоне еще в 2011 году.

В прошлом году Совет Евросоюза согласовал решение о присоединении Болгарии и Румынии, однако Австрия выступила против и заблокировала его. Причиной были названы "слабые усилия" в борьбе с нелегальной миграцией.

Сейчас 23 страны из 27 членов ЕС входят в Шенгенскую зону. Также членами зоны открытых границ являются и не страны Евросоюза, в том числе Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, это уже девятое расширение Шенгенской зоны. Оно "подтверждает и укрепляет взаимное доверие и единство между государствами-членами, на которых построен Шенген, и поможет продвигать этот важный проект".

Скриншот поста Урсулы фон дер Ляйен

Напомним, Австрия сняла вето на 12-й пакет санкций Европейского союза против России. Соответствующее решение было принято, когда Украина исключила Raiffeisen Bank International из списка спонсоров войны.

Добавим, Европейская комиссия приняла решение выделить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в принятии лиц, ищущих убежище в результате российской агрессии против Украины.