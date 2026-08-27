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Румунія підтримає якнайшвидше відкриття кластерів для України

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27 серпня 2026 23:57
Румунія підтримує швидке відкриття кластерів для України в ЄС
Зустріч лідерів в Молдові. Фото: Nicușor Dan/Х

Румунія виступає за якнайшвидше відкриття всіх переговорних кластерів у процесі вступу України до Європейського Союзу. За словами Дана, Бухарест підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України та Молдови, водночас рішення мають ґрунтуватися на результатах, яких досягатиме кожна з країн. Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан після тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі.

Пише Новини.LIVE посилаючись на допис Нікушора Дана в X.

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Лідери обговорили безпеку та відбудову

Під час зустрічі Зеленський, Дан і Санду також обговорили питання регіональної безпеки, енергетичні сполучення, розвиток інфраструктури та майбутню відбудову України.

Президент Румунії наголосив, що формат "Одеського трикутника", який об’єднує Україну, Румунію та Молдову, набуває дедалі більшого значення для безпеки Чорноморського регіону та Південно-Східної Європи.

Дан також підтвердив підтримку Румунією незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України та виступив за досягнення справедливого і тривалого миру.

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Допис Нікушора Дана. Скріншот: X

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України сприяти зміцненню безпеки Молдови та Румунії. За його словами, Києву важливо розвивати тристоронню взаємодію у сфері безпеки, логістики та енергетики.

Новини.LIVE інформували, що також глава держави зазначав про Велика Британія підтвердила дозвіл Україні на виробництво далекобійних ракет SCALP. Україна також отримала підтвердження щодо постачання систем ППО Crotale і ракет до них, ракет AIM, а також додаткових ракет Patriot.

Європейський союз Молдова Україна Мая Санду Румунія Нікушор Дан
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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