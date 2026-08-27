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Главная Новости дня Румыния поддержит скорейшее открытие кластеров для Украины

Румыния поддержит скорейшее открытие кластеров для Украины

Ua ru
27 августа 2026 23:57
Румыния поддерживает скорейшее открытие кластеров для Украины в ЕС
Встреча лидеров в Молдове. Фото: Никушор Дан/Х

Румыния выступает за скорейшее открытие всех переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз. По словам Дана, Бухарест будет поддерживать евроинтеграционные стремления Украины и Молдовы, при этом решения должны основываться на результатах, которых будет достигать каждая из стран. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан после трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

Пишет Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Никушора Дана в X.

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Лидеры обсудили вопросы безопасности и восстановления

В ходе встречи Зеленский, Дан и Санду также обсудили вопросы региональной безопасности, энергетические связи, развитие инфраструктуры и будущее восстановление Украины.

Президент Румынии подчеркнул, что формат «Одесского треугольника», объединяющий Украину, Румынию и Молдову, приобретает все большее значение для безопасности Черноморского региона и Юго-Восточной Европы.

Дан также подтвердил поддержку Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и выступил за достижение справедливого и прочного мира.

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Пост Никушора Дана. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины содействовать укреплению безопасности Молдовы и Румынии. По его словам, Киеву важно развивать трехстороннее взаимодействие в сфере безопасности, логистики и энергетики.

Новини.LIVE писали, что глава государства также отметил: Великобритания подтвердила разрешение Украине на производство дальнобойных ракет SCALP. Украина также получила подтверждение о поставках систем ПВО Crotale и ракет к ним, ракет AIM, а также дополнительных ракет Patriot.

Европейский союз Молдова Украина Майя Санду Румуния Никушор Дан
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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