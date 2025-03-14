Мирні переговори — Рубіо заявив про обережний оптимізм

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про припинення вогню в Україні дають підстави для стриманого оптимізму. Він зробив такий висновок після візиту посланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Кремля.

Про це пише газета The Guardian.

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Рубіо назвав переговори спеціального посланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа в Москві "дуже позитивною та продуктивною зустріччю з президентом Путіним".

"Ми вивчимо російську позицію більш уважно, і президент визначить, якими будуть наступні кроки. Досить сказати, що я думаю, що є підстави для обережного оптимізму", — сказав він.

Держсекретар США наголосив, що ситуація залишається складною, зазначивши: "Це не буде легко і просто, але ми, безумовно, зробили кілька кроків уперед на шляху до завершення війни та встановлення миру".

"Очевидно, ми побачимо, що Росія та інші готові робити. Це не лише Росія, очевидно, що це має бути прийнятним для України. Ми дізнаємося більше, коли повернеться спеціальний посланник Віткофф, і у нас буде можливість зібратися й обговорити це, і, очевидно, що остаточне рішення щодо наступних кроків буде за президентом", — додав він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін своїми діями показує, що хоче затягнути війну в Україні.

Також український президент вважає, що сили США вистачить, аби примусити Путіна до миру.