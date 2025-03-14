Мирные переговоры — Рубио заявил об осторожном оптимизме

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о прекращении огня в Украине дают основания для сдержанного оптимизма. Он сделал такой вывод после визита посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Кремль.

Об этом пишет газета The Guardian.

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Рубио назвал переговоры специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москве "очень позитивной и продуктивной встречей с президентом Путиным".

"Мы изучим российскую позицию более внимательно, и президент определит, какими будут следующие шаги. Достаточно сказать, что я думаю, что есть основания для осторожного оптимизма", — сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что ситуация остается сложной, отметив: "Это не будет легко и просто, но мы, безусловно, сделали несколько шагов вперед на пути к завершению войны и установлению мира".

"Очевидно, мы увидим, что Россия и другие готовы делать. Это не только Россия, очевидно, что это должно быть приемлемым для Украины. Мы узнаем больше, когда вернется специальный посланник Уиткофф, и у нас будет возможность собраться и обсудить это, и, очевидно, что окончательное решение относительно следующих шагов будет за президентом", — добавил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин своими действиями показывает, что хочет затянуть войну в Украине.

Также украинский президент считает, что силы США хватит, чтобы принудить Путина к миру.