Чи стане угода між США й Україною гарантією безпеки — Рубіо відповів

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки не планують розглядати угоду з Україною про рідкісноземельні ресурси як гарантію безпеки. В цьому має взяти участь Європа.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в середу, 12 березня.

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Рубіо зазначив, що європейські партнери мають бути залученими до забезпечення гарантій для України. США не будуть розглядати угоду про корисні копалини як гарантію безпеки для України.

"Ми сподіваємося зупинити бойові дії і сісти за стіл переговорів, де обидві сторони зможуть знайти рішення, яке забезпечить Україні процвітання та безпеку", — сказав Рубіо.

Він також додав, що військового вирішення конфлікту не буде. Рубіо переконаний, що жодна сторона не досягне максимальних цілей таким шляхом.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо зазначив, що США планують представити Росії ідею тимчасового припинення вогню в Україні. Обговорення мають стартувати сьогодні, 12 березня.

Також держсекретар США повідомив про те, що переговори України та США включали питання територіальних поступок. Він заявив, що Америка закликає росіян припинити всі військові дії.