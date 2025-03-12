Станет ли соглашение между США и Украиной гарантией безопасности — Рубио ответил

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки не планируют рассматривать соглашение с Украиной о редкоземельных ресурсах как гарантию безопасности. В этом должна принять участие Европа.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в среду, 12 марта.

Читайте также:

Станет ли соглашение между США и Украиной гарантией безопасности

Рубио отметил, что европейских партнеров необходимо привлечь к обеспечению гарантий для Украины. США не будут рассматривать соглашение о полезных ископаемых как гарантию безопасности для Украины.

"Мы надеемся остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, где обе стороны смогут найти решение, которое обеспечит Украине процветание и безопасность", — сказал Рубио.

Он также добавил, что военного решения конфликта не будет. Рубио убежден, что ни одна сторона не достигнет максимальных целей таким путем.

Напомним, ранее Марко Рубио отметил, что США планируют представить России идею временного прекращения огня в Украине. Обсуждения должны стартовать сегодня, 12 марта.

Также госсекретарь США сообщил о том, что переговоры Украины и США включали вопрос территориальных уступок. Он заявил, что Америка призывает россиян прекратить все военные действия.