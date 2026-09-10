Марко Рубіо відповів, чи балотуватиметься у президенти США

Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі не планує балотуватися на пост президента Сполучених Штатів на виборах 2028 року. За його словами, зараз він повністю зосереджений на роботі в адміністрації президента США. Наразі він перебуває у дипломатичній поїздці до Колумбії.

Про це повідомляє NBC News, передає Новини.LIVE.

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Що Рубіо сказав про вибори 2028 року

Під час візиту до Колумбії журналісти запитали держсекретаря, чи розглядає він можливість стати одним із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. У відповідь Рубіо зазначив, що нині зосереджений на своїх обов'язках як члена кабінету міністрів та радника з національної безпеки.

"Ну, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, але на даний момент у мене немає таких планів. Я на 100% зосереджений на своїй роботі", — відповів Рубіо.

Як зазначає NBC News, Рубіо є одним із небагатьох представників уряду США, які не беруть участі у з'їзді Республіканської партії в Далласі. Видання також повідомило, що держсекретар розглядав питання щодо своєї можливої участі у виборах.

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За інформацією джерела NBC News, Рубіо наразі не планує балотуватися у президенти, однак водночас не став повністю виключати таку можливість у майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо війни в Україні в Києві та Москві були змістовними. Він вважає, що найближчими тижнями може бути розроблено план заходів для виходу з війни, який буде вигідним для обох сторін.

Як повідомляли Новини.LIVE, також Марко Рубіо заявив, що Вашингтон і Київ обговорюють можливість передачі Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, запуск такого виробництва в Україні може зайняти кілька років.