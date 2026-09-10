Марко Рубио ответил, будет ли он баллотироваться на пост президента США

Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент не планирует баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2028 года. По его словам, сейчас он полностью сосредоточен на работе в администрации президента США. В настоящее время он находится с дипломатическим визитом в Колумбии.

Об этом сообщает NBC News, передает Новини.LIVE.

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Что Рубио сказал о выборах 2028 года

Во время визита в Колумбию журналисты спросили госсекретаря, рассматривает ли он возможность стать одним из кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. В ответ Рубио отметил, что сейчас сосредоточен на своих обязанностях в качестве члена кабинета министров и советника по национальной безопасности.

"Ну, я не знаю, что ждет меня в будущем, но на данный момент у меня нет таких планов. Я на 100% сосредоточен на своей работе", — ответил Рубио.

Как отмечает NBC News, Рубио является одним из немногих представителей правительства США, которые не принимают участия в съезде Республиканской партии в Далласе. Издание также сообщило, что госсекретарь рассматривал вопрос о своем возможном участии в выборах.

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По информации источника NBC News, Рубио пока не планирует баллотироваться в президенты, однако в то же время не стал полностью исключать такую возможность в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по поводу войны в Украине в Киеве и Москве были содержательными. Он считает, что в ближайшие недели может быть разработан план мер по выходу из войны, который будет выгоден для обеих сторон.

Как сообщали Новини.LIVE, Марко Рубио также заявил, что Вашингтон и Киев обсуждают возможность передачи Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. По его словам, запуск такого производства в Украине может занять несколько лет.