Переговори в Саудівській Аравії — держсекретар США Марко Рубіо прибув на зустріч

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: x.com/SecRubio

У вівторок, 11 березня, державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для проведення переговорів з українською делегацією. На зустрічі йтиметься про мир.

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Своє повідомлення про візит Рубіо опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Переговори в Саудівській Аравії

За словами держсекретаря, ключовим завданням залишається досягнення миру через демонстрацію сили.

"Прибув до Саудівської Аравії для важливих переговорів з Україною. Реалізація бачення Трампа миру через силу є життєво важливою", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Рубіо в Х

Нагадаємо, у рамках переговорів із представниками Сполучених Штатів, запланованих на 11 березня, Україна має намір запропонувати ініціативи щодо забезпечення режиму тиші на морських територіях та введення заборони на використання далекобійної зброї. Переговори української делегації в Саудівській Аравії відіграватимуть вирішальну роль у розблокуванні військової допомоги та обміну розвідданими.