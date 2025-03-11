Переговоры в Саудовской Аравии — госсекретарь США Марко Рубио прибыл на встречу

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: x.com/SecRubio

Во вторник, 11 марта, государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с украинской делегацией. На встрече речь пойдет о мире.

Читайте также:

Свое сообщение о визите Рубио опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Переговоры в Саудовской Аравии

По словам госсекретаря, ключевой задачей остается достижение мира через демонстрацию силы.

"Прибыл в Саудовскую Аравию для важных переговоров с Украиной. Реализация видения Трампа мира через силу является жизненно важной", — говорится в сообщении.

Сообщение Рубио в Х

Напомним, в рамках переговоров с представителями Соединенных Штатов, запланированных на 11 марта, Украина намерена предложить инициативы по обеспечению режима тишины на морских территориях и введение запрета на использование дальнобойного оружия. Переговоры украинской делегации в Саудовской Аравии будут играть решающую роль в разблокировании военной помощи и обмена разведданными.