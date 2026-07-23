Рубіо заявив, що мир в Україні потребує нових ідей та компромісу між сторонами

Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та Росією знадобляться нові підходи. На його думку, пропозиції, які обговорювалися раніше, залишаються неприйнятними для сторін.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Манілі, передає Новини.LIVE.

Рубіо оцінив перспективи мирних переговорів

За словами Рубіо, припинити війну можна буде лише тоді, коли з'являться нові ідеї, які влаштують і Київ, і Москву.

"Якщо, коли настане мир, це буде завдяки якійсь новій ідеї та новим концепціям. Ми готові запропонувати деякі з них у правильному контексті та формі, якщо випаде можливість", — наголосив держсекретар США.

Політик додав, що Сполучені Штати залишаються готовими відіграти конструктивну роль у мирному процесі, однак це вимагатиме тривалої роботи, а не одного раунду переговорів.

Читайте також:

Рубіо також прокоментував повідомлення російської сторони про нібито зміну політики США щодо військової допомоги Україні. Він запевнив, що Вашингтон не змінював свого курсу. За його словами, президент США Дональд Трамп вважає російсько-українську війну безглуздою та прагне її завершення.

"Президент вважає, що це дурна війна. Якщо ми можемо зіграти свою роль у її припиненні, ми використаємо силу та вплив Сполучених Штатів для цього", — заявив Рубіо.

Держсекретар також наголосив, що США й надалі шукатимуть компромісні рішення, які дозволять припинити бойові дії. За його словами, і Україна, і Росія зазнали значних втрат, тому обидві сторони мають бути зацікавлені в завершенні війни.

Раніше Новини.LIVE писали, що Марко Рубіо 23 липня провів переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Манілі. Однією з головних тем зустрічі стала війна Росії проти України та пошук шляхів до її завершення.

Також Новини.LIVE писали, що за словами Рубіо, Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів до припинення війни, однак для цього необхідна готовність обох сторін до діалогу. Він також наголосив, що США не бачать військового вирішення конфлікту та продовжать шукати можливості для мирного врегулювання.