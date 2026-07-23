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Главная Новости дня Рубио после переговоров с Лавровым: нужны новые идеи, чтобы закончить войну

Рубио после переговоров с Лавровым: нужны новые идеи, чтобы закончить войну

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 13:41
Рубио заявил, что для установления мира в Украине нужны новые идеи и компромисс между сторонами
Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией потребуются новые подходы. По его мнению, предложения, которые обсуждались ранее, остаются неприемлемыми для сторон.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Маниле, передает Новини.LIVE.

Рубио оценил перспективы мирных переговоров

По словам Рубио, прекратить войну можно будет только тогда, когда появятся новые идеи, которые устроят и Киев, и Москву.

"Если наступит мир, то это будет благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые из них в правильном контексте и форме, если представится возможность", — подчеркнул госсекретарь США.

Политик добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы сыграть конструктивную роль в мирном процессе, однако это потребует длительной работы, а не одного раунда переговоров.

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Рубио также прокомментировал заявление российской стороны о якобы изменении политики США в отношении военной помощи Украине. Он заверил, что Вашингтон не менял своего курса. По его словам, президент США Дональд Трамп считает российско-украинскую войну бессмысленной и стремится к ее завершению.

"Президент считает, что это глупая война. Если мы можем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем силу и влияние Соединенных Штатов для этого", — заявил Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что США и в дальнейшем будут искать компромиссные решения, которые позволят прекратить боевые действия. По его словам, и Украина, и Россия понесли значительные потери, поэтому обе стороны должны быть заинтересованы в завершении войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 июля Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Маниле. Одной из главных тем встречи стала война России против Украины и поиск путей к ее завершению.

Также Новини.LIVE сообщали, что, по словам Рубио, Вашингтон готов играть конструктивную роль в поиске путей прекращения войны, однако для этого необходима готовность обеих сторон к диалогу. Он также подчеркнул, что США не видят военного решения конфликта и будут продолжать искать возможности для мирного урегулирования.

США Сергей Лавров Марко Рубио
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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