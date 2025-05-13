Рубіо обговорив із главами МЗС України та Європи шляхи до припинення вогню

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністрами закордонних справ України та Європи. Сторони обговорювали ситуацію в Україні, а точніше шлях до миру.

Про це йдеться на офіційному сайті Держдепартаменту США.

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Макро Рубіо провів розмову з такими чиновниками:

міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро;

міністром закордонних справ Німеччини Йоханом Вадефулом;

міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським;

міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі;

міністром і верховним представником Європейського союзу Каєю Каллас.

"Лідери обговорили шляхи до припинення вогню та шляхи до миру в Україні", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, цими вихідними Україна, США і "коаліція охочих" виставили Росії ультиматум — або Москва погоджується на повне припинення вогню, або на країну чекають нові санкції.

Пізніше Путін виступив зі зверненням, у якому проігнорував цю пропозицію, але запропонував почати прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.

Зеленський і європейські погодилися, але зазначили, що спочатку має бути 30-денне перемир'я. Хоча водночас у вечірньому зверненні Зеленський сказав, що чекатиме на Путіна особисто 15 числа в Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що саме він наполягав на цій зустрічі. Він вважає, що ці переговори можуть мати хороший результат.

Ба більше, трохи згодом Трамп заявив, що розглядає можливість свого візиту до Туреччини в контексті зустрічі між Україною та РФ.

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