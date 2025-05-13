Рубио обсудил с главами МИД Украины и Европы пути к прекращению огня

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Украины и Европы. Стороны обсуждали ситуацию в Украине, а точнее путь к миру.

Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.

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Макро Рубио провел разговор со следующими чиновниками:

министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро;

министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулом;

министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским;

министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми;

министром и верховным представителем Европейского союза Кайей Каллас.

"Лидеры обсудили пути к прекращению огня и пути к миру в Украине", — говорится в публикации.

Напомним, в эти выходные Украина, США и "коалиция желающих" выставили России ультиматум — либо Москва соглашается на полное прекращение огня, либо страну ждут новые санкции.

Позже Путин выступил с обращением, в котором проигнорировал это предложение, но предложил начать прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Зеленский и европейские согласились, но отметили, что сначала должно быть 30-дневное перемирие. Хотя в то же время в вечернем обращении Зеленский сказал, что будет ждать Путина лично 15 числа в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что именно он настаивал на этой встречи. Он считает, что эти переговоры могут иметь хороший результат.

Более того, немного позже Трамп заявил, что рассматривает возможность своего визита в Турцию в контексте встречи между Украиной и РФ.

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