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Рубіо назвав вторгнення РФ в Україну "проксі-війною" — деталі

6 березня 2025 10:56
Аркадій Пастула - Редактор
Рубіо назвав російське вторгнення проксі-війною та повторив наративи Кремля
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Аркадій Пастула - Редактор

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо назвав російське вторгнення в Україну "проксі-війною". Крім того, він повторив наративи окупантів про "війну Росії проти Заходу".

Про це Марко Рубіо сказав в інтервʼю FoxNews, передає Держдеп США.

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Держсекретар США вважає, що "росіяни готові до переговорів, а влада України — ні". Так він відреагував на суперечку у Білому домі.

"План українців, їхніх союзників на Капітолійському пагорбі та людей, з якими ви спілкуєтеся в інших країнах, полягає в тому, що давайте просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно, і так довго, як це буде потрібно. Це не стратегія", — наголосив Рубіо.

Нагадаємо, Рубіо зазначив, що в Білому домі вважали дії Зеленського "спробою перешкодити мирним ініціативам адміністрації Трампа". 

Також держсекретар США говорив, що Трамп займає "обережну" позицію щодо Путіна. За його словами, жорстка риторика може нашкодити переговорам.

США війна Україна Росія Марко Рубіо
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