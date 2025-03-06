Рубіо назвав російське вторгнення проксі-війною та повторив наративи Кремля

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо назвав російське вторгнення в Україну "проксі-війною". Крім того, він повторив наративи окупантів про "війну Росії проти Заходу".

Про це Марко Рубіо сказав в інтервʼю FoxNews, передає Держдеп США.

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Держсекретар США вважає, що "росіяни готові до переговорів, а влада України — ні". Так він відреагував на суперечку у Білому домі.

"План українців, їхніх союзників на Капітолійському пагорбі та людей, з якими ви спілкуєтеся в інших країнах, полягає в тому, що давайте просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно, і так довго, як це буде потрібно. Це не стратегія", — наголосив Рубіо.

Нагадаємо, Рубіо зазначив, що в Білому домі вважали дії Зеленського "спробою перешкодити мирним ініціативам адміністрації Трампа".

Також держсекретар США говорив, що Трамп займає "обережну" позицію щодо Путіна. За його словами, жорстка риторика може нашкодити переговорам.