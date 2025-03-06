Рубио назвал российское вторжение прокси-войной и повторил нарративы Кремля

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал российское вторжение в Украину "прокси-войной". Кроме того, он повторил нарративы оккупантов о "войне России против Запада".

Об этом Марко Рубио сказал в интервью FoxNews, передает Госдеп США.

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Госсекретарь США считает, что "россияне готовы к переговорам, а власть Украины — нет". Так он отреагировал на спор в Белом доме.

"План украинцев, их союзников на Капитолийском холме и людей, с которыми вы общаетесь в других странах, заключается в том, что давайте просто продолжать давать им столько, сколько им нужно, и так долго, как это будет нужно. Это не стратегия", — подчеркнул Рубио.

Напомним, Рубио отметил, что в Белом доме считали действия Зеленского "попыткой помешать мирным инициативам администрации Трампа".

Также госсекретарь США говорил, что Трамп занимает "осторожную" позицию в отношении Путина. По его словам, жесткая риторика может навредить переговорам.