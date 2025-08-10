Каллас: соглашение Трампа и Путина должно включать Украину и ЕС

Владимир Зеленский и Кайя Каллас. Фото: сообщение Зеленского в Telegram.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любое соглашение между США и Россией о прекращении войны в Украине должно включать Украину и Евросоюз. Она подчеркнула, что вопрос безопасности Украины является неотделимым от безопасности всей Европы, добавив, что в понедельник она созывает встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС для обсуждения следующих шагов.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Каллас об условиях соглашения между США и Россией

"США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", — сказала Каллас в комментариях, отправленных по электронной почте.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в пятницу.

"Работая над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко утверждает: все временно оккупированные территории принадлежат Украине. Соглашение не должно создавать трамплин для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы", — добавила Каллас.

Каллас также сказала, что министры обсудят ситуацию в Газе.

Напомним, что Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ракетный удар российских войск по Киеву 17 июня стал одним из самых масштабных и разрушительных с начала полномасштабного вторжения.

Ранее мы также информировали, что по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, Россия терпит поражение в информационном противостоянии в мировых медиа по теме мирных переговоров. По его словам, российская пропаганда пытается создать впечатление, якобы все решения уже приняты и с Украиной никто не планирует вести диалог, однако это не соответствует действительности.