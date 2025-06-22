Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю, — Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас. Фото: Reuters

Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю. Це створює серйозну загрозу міжнародній безпеці.

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у соцмережі Х.

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Каллас заявила, що Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю, оскільки це буде загрозою міжнародній безпеці.

"Я закликаю всі сторони відступити, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації", — йдеться у повідомленні.

Глава дипломатії ЄС додала, що міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять ситуацію у понеділок, 23 червня.

Повідомлення Каллас у Х

Нагадаємо, 22 червня Сполучені Штати завдали ударів по кількох ядерних об’єктах Ірану — зокрема, у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Президент США Дональд Трамп назвав атаку "надзвичайно успішною" та заявив, що жодна інша армія у світі не здатна провести подібну операцію.