Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Каллас зробила жорстку заяву про Іран — що сказала

Каллас зробила жорстку заяву про Іран — що сказала

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 17:51
Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю, — Каллас
Глава європейської дипломатії Кая Каллас. Фото: Reuters
Ключові моменти Заява Каллас про Іран

Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю. Це створює серйозну загрозу міжнародній безпеці.

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Заява Каллас про Іран

Каллас заявила, що Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю, оскільки це буде загрозою міжнародній безпеці.

"Я закликаю всі сторони відступити, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації", — йдеться у повідомленні.

Глава дипломатії ЄС додала, що міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять ситуацію у понеділок, 23 червня.

Каллас про Іран
Повідомлення Каллас у Х

Нагадаємо, 22 червня Сполучені Штати завдали ударів по кількох ядерних об’єктах Ірану — зокрема, у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Президент США Дональд Трамп назвав атаку "надзвичайно успішною" та заявив, що жодна інша армія у світі не здатна провести подібну операцію.

Європейський союз США Іран Ізраїль ядерна зброя Кая Каллас
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації