Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, — Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Фото: Reuters

Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие. Это создает серьезную угрозу международной безопасности.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

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Заявление Каллас об Иране

Каллас заявила, что Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, поскольку это будет угрозой международной безопасности.

"Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию", — говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС добавила, что министры иностранных дел Европейского Союза обсудят ситуацию в понедельник, 23 июня.

Сообщение Каллас в Х

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по нескольким ядерным объектам Ирана — в частности, в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку "чрезвычайно успешной" и заявил, что ни одна другая армия в мире не способна провести подобную операцию.