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Главная Новости дня Каллас сделала жесткое заявление об Иране — что сказала

Каллас сделала жесткое заявление об Иране — что сказала

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Дата публикации 22 июня 2025 17:51
Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, — Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Фото: Reuters
Ключові моменти Заявление Каллас об Иране

Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие. Это создает серьезную угрозу международной безопасности.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

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Заявление Каллас об Иране

Каллас заявила, что Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, поскольку это будет угрозой международной безопасности.

"Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию", — говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС добавила, что министры иностранных дел Европейского Союза обсудят ситуацию в понедельник, 23 июня.

Каллас про Іран
Сообщение Каллас в Х

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по нескольким ядерным объектам Ирана — в частности, в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку "чрезвычайно успешной" и заявил, что ни одна другая армия в мире не способна провести подобную операцию.

Европейский союз США Иран Израиль ядерное оружие Кайя Каллас
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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