Головна Новини дня РФ помиляється, щодо участі в переговорах України — заява ЦПД

РФ помиляється, щодо участі в переговорах України — заява ЦПД

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 00:53
Росія хоче запевнити всіх, що прийме рішення без України, але це помилка, заявив Андрій Коваленко
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Фото: Кадр з відео

Росіяни програють інформаційну битву в іноземних ЗМІ щодо переговорів про закінчення війни. Вони хотіли створити картинку, що вже вирішено і говорити з Україною ніхто не буде, але це не так.

Про це у Telegram написав лейтенант ЗСУ та керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко

В чому помилка окупантів РФ

РФ помиляється, щодо участі в переговорах України — заява ЦПД - фото 1
Повідомлення Коваленка. Фото: Скриншот

За словами Коваленка, диктатор РФ Володимир Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України. Так само в один день він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії — це спосіб мислення.

"Але РФ — це вже давно країна обмеженої субʼєктності, повністю залежна від продажу енергоресурсів на Глобальний південь, від зброї й боєприпасів КНДР, чужих технологій і схем з обходу санкцій", — зазначив Коваленко. 

Військовий заявив, що Росія точно не є рівнею ні США, ні Китаю, і гарантовано не вирішують нічого на пострадянському просторі, в Європі, на Кавказі чи Близькому Сході. 

Раніше повідомлялось, що за розрахунками Інституту вивчення війни Україну чекають великі складнощі, якщо вона погодиться на вимогу РФ про повний відхід з території Донецької області. 

Також ми інформували, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що українці самі повинні робити свій вибір, а Європа в цьому допоможе. Він підтвердив, що підтримка Києва залишається незмінною.

росія переговори ЗМІ війна в Україні ЦПД
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
