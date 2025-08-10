Россия хочет заверить всех, что примет решение без Украины, но это ошибка, заявил Андрей Коваленко

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Фото: Кадр из видео

Россияне проигрывают информационную битву в иностранных СМИ относительно переговоров об окончании войны. Они хотели создать картинку, что уже решено и говорить с Украиной никто не будет, но это не так.

Об этом в Telegram написал лейтенант ВСУ и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

В чем ошибка оккупантов РФ

Сообщение Коваленко. Фото: Скриншот

По словам Коваленко, диктатор РФ Владимир Путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины. Так же в один день он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии - это способ мышления.

"Но РФ — это уже давно страна ограниченной субъектности, полностью зависимая от продажи энергоресурсов на Глобальный юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем по обходу санкций", — отметил Коваленко.

Военный заявил, что Россия точно не является ровней ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или Ближнем Востоке.

