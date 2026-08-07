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Главная Новости дня Жорин: РФ будет усиливать скрытую мобилизацию с помощью полиции и репрессий

Жорин: РФ будет усиливать скрытую мобилизацию с помощью полиции и репрессий

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 02:30
Жорин заявил, что Россия усилит мобилизацию
Максим Жорин. Фото: УНИАН

Власти России уже в ближайшее время начнут усиливать меры по скрытой и ограниченной мобилизации. Причина в том, что набор контрактников уже не обеспечивает необходимого количества людей.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил заместитель командующего 3-м армейским корпусом Максим Жорин.

Как будут усиливать мобилизацию в России

По словам Жорина, пополнением российских подразделений будут заниматься полиция и другие правоохранительные органы. В частности, они могут получить конкретные «нормы», что заставит их задерживать людей, возбуждать против них дела и отправлять в армию.

"С контрактниками у них возникли проблемы, и уже нет того количества контрактников, которое им нужно. Поэтому они будут за счет репрессивных государственных инструментов пополнять подразделения личным составом", — сказал Жорин.

В то же время он добавил, что российские власти будут пытаться откладывать решение о более масштабной мобилизации из-за ее непопулярности среди населения. Поэтому, по крайней мере, до выборов, по мнению Максима Жорина, этот вопрос подниматься не будет.

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Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия создает условия для расширения мобилизации. Кроме того, Кремль планирует получить новых военных из КНДР.

Также мы писали, что, по словам Ольги Латуниной, представительницы Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате войны РФ против Украины, Москва планирует мобилизовать более 10 тысяч мужчин на временно оккупированных территориях Украины.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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