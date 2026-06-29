Женщина публиковала в Viber места вручения повесток: суд вынес решение

Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: "Суспильне Луцк"

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Прилуках Черниговской области состоял суд над женщиной, которая была администратором канала в Viber, где публиковались данные о местонахождении полицейских и сотрудников ТЦК. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Детали дела

Согласно материалам дела, в 2024 году женщина стала администратором канала в Viber, который по состоянию на 11 ноября того года насчитывал почти 10 тысяч участников. В сообществе систематически появлялись сообщения о местах нахождения сотрудников полиции и военнослужащих, задействованных в проведении мобилизационных мероприятий в Прилуках и Прилукском районе.

Как указано в приговоре, распространение такой информации позволяло военнообязанным избегать получения повесток, что фактически создавало препятствия для проведения мобилизационных мероприятий. Было установлено, что обвиняемая не только самостоятельно публиковала сведения о местонахождении представителей ТЦК, но и выполняла функции модератора канала. В частности, она удаляла сообщения, не относящиеся к тематике сообщества, и блокировала пользователей.

Во время судебного заседания женщина не отрицала своей вины, раскаялась и подтвердила, что администрировала канал в Viber и лично публиковала сообщения о местах нахождения представителей ТЦК.

Решение суда

По итогам рассмотрения дела суд признал обвиняемую виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ) и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время суд применил к осужденной освобождение от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком. Ей установили испытательный срок продолжительностью один год.

Однако решение еще можно обжаловать в Черниговском апелляционном суде. Подать апелляционную жалобу можно в течение 30 дней со дня оглашения приговора.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.