Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Женщина публиковала в Viber места вручения повесток: суд вынес решение

Женщина публиковала в Viber места вручения повесток: суд вынес решение

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 03:32
Суд назначил испытательный срок женщине, которая публиковала в Viber адреса ТЦК
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: "Суспильне Луцк"

В Прилуках Черниговской области состоял суд над женщиной, которая была администратором канала в Viber, где публиковались данные о местонахождении полицейских и сотрудников ТЦК. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Детали дела

Согласно материалам дела, в 2024 году женщина стала администратором канала в Viber, который по состоянию на 11 ноября того года насчитывал почти 10 тысяч участников. В сообществе систематически появлялись сообщения о местах нахождения сотрудников полиции и военнослужащих, задействованных в проведении мобилизационных мероприятий в Прилуках и Прилукском районе.

Как указано в приговоре, распространение такой информации позволяло военнообязанным избегать получения повесток, что фактически создавало препятствия для проведения мобилизационных мероприятий. Было установлено, что обвиняемая не только самостоятельно публиковала сведения о местонахождении представителей ТЦК, но и выполняла функции модератора канала. В частности, она удаляла сообщения, не относящиеся к тематике сообщества, и блокировала пользователей.

Во время судебного заседания женщина не отрицала своей вины, раскаялась и подтвердила, что администрировала канал в Viber и лично публиковала сообщения о местах нахождения представителей ТЦК.

Читайте также:

Решение суда

По итогам рассмотрения дела суд признал обвиняемую виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ) и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время суд применил к осужденной освобождение от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком. Ей установили испытательный срок продолжительностью один год.

Однако решение еще можно обжаловать в Черниговском апелляционном суде. Подать апелляционную жалобу можно в течение 30 дней со дня оглашения приговора.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд мобилизация ТЦК и СП
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации