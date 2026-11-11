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Главная Новости дня Жена Буданова назвала самое важное в отношениях: если ты любишь, то идешь навстречу

Жена Буданова назвала самое важное в отношениях: если ты любишь, то идешь навстречу

Ua ru
11 ноября 2026 13:11
Жена Буданова назвала самое важное в отношениях: если ты любишь, то идешь навстречу
Кирилл Буданов с женой Марьяной. Фото: кадр с видео

Супруга главы Офиса президента Кирилла Буданова Марианна рассказала, что считает самым важным в отношениях. По её мнению, настоящая любовь проявляется прежде всего в готовности идти навстречу партнёру и делать то, что доставляет ему радость.

Об этом она рассказала в интервью "Люкс FM", передает Новини.LIVE.

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Марианна Буданова рассказала, в чём секрет крепких отношений с мужем

По словам Марианны, в их семье практически не бывает ссор. Она объяснила, что, как психолог, знает, как избегать конфликтов, а Кирилл за годы брака хорошо изучил ее характер и темперамент.

"Мы стараемся подстраиваться под потребности друг друга и идти навстречу. Это самое важное, потому что, если ты любишь человека, ты стараешься сделать ему приятное, идти навстречу так, как это будет понятно именно этому человеку", — отметила Буданова.

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Семья Будановых. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

В то же время она обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются украинские семьи во время войны. Сильный стресс и эмоциональные травмы, по её словам, негативно влияют на отношения между партнёрами.
В таких случаях Буданова советует не оставаться с проблемами наедине и искать пути их решения.

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"Я буду советовать обратиться к квалифицированному специалисту за помощью, которая будет необходима именно каждой паре индивидуально, потому что нет универсального способа", — подчеркнула Марианна.

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Буданова во время освящения Пасхи. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Как писали Новини.LIVE, недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов посетил чемпионат мира по параджиу-джитсу в Абу-Даби, где встретился с украинскими ветеранами и поддержал их во время соревнований. В этом году Украину на мировом первенстве представляют 11 защитников, получивших ранения на фронте. Чемпионат Abu Dhabi World Para Jiu-Jitsu Championship 2026 состоялся 10 ноября на арене Mubadala Arena в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также Буданов назвал основные направления ветеранской политики, которые государство планирует развивать в 2027 году. Среди приоритетов — упрощение доступа к медицинской помощи, протезированию и социальным гарантиям, развитие системы сопровождения и ветеранских пространств, а также подготовка Ветеранского кодекса. Особое внимание он уделил трудоустройству бывших военных в органах власти, государственных компаниях и местном самоуправлении.

Офис президента семья Кирилл Буданов война в Украине отношения
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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