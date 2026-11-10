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Главная Новости дня Буданов поддержал украинских ветеранов на чемпионате мира по пара-джиу-джитсу

Буданов поддержал украинских ветеранов на чемпионате мира по пара-джиу-джитсу

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10 ноября 2026 18:19
Буданов поддержал украинских ветеранов на чемпионате мира по пара-джиу-джитсу Кирилл Буданов/Telegram
Глава Администрации Президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов посетил чемпионат мира по пара-джиу-джитсу в Абу-Даби, где встретился с украинскими ветеранами войны и поддержал их во время соревнований. Глава ОП пообщался со спортсменами, представляющими Украину на международной арене.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Буданов пообщался с ветеранами, представляющими Украину на чемпионате мира

В этом году за Украину на мировом первенстве выступают 11 защитников, получивших ранения на фронте. Несмотря на перенесенные травмы, они не бросили тренировки и продолжают развиваться в спорте, представляя нашу страну на международных соревнованиях.

Чемпионат Abu Dhabi World Para Jiu-Jitsu Championship 2026 прошел 10 ноября на арене Mubadala Arena в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Соревнования организованы под патронатом шейха Халида бин Мохамеда бин Зайеда Аль Нагаяна.

Как писали Новини.LIVE, недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов опубликовал фото из Абу-Даби, где 10 ноября состоялись переговоры с участием делегаций Украины, США и России. На снимке он вместе с первым заместителем главы ОП Сергеем Кислицей и заместителем начальника ГУР Вадимом Скибицким. Буданов отметил, что впереди много сложной работы, а главная задача украинской делегации — добиться конкретных результатов.

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Также Буданов заявил, что Рада выполнила последнее условие для присоединения Украины к конвенции ОЭСР. Речь идет о законопроекте № 15056, который парламент принял 10 ноября. Он необходим для присоединения Украины к антикоррупционной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития.

Офис президента ветераны Соревнования Кирилл Буданов чемпионат мира
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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