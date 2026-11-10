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Головна Новини дня Буданов: Рада виконала останню умову для приєднання до конвенції ОЕСР

Буданов: Рада виконала останню умову для приєднання до конвенції ОЕСР

Ua ru
10 листопада 2026 16:59
Україна зробила крок до приєднання до антикорупційної конвенції ОЕСР facebook.com/kyrylo.budanov
Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15056, необхідний для приєднання держави до антикорупційної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). За документ проголосували 247 народних депутатів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

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Що означає ухвалення закону для приєднання до конвенції ОЕСР

Керівник ОП подякував парламентарям за підтримку рішення та наголосив, що його ухвалення дозволяє закрити останнє законодавче питання на шляху України до приєднання до конвенції.

Буданов: Рада виконала останню умову для приєднання до конвенції ОЕСР - фото 1
Пост Буданова. Фото: скриншот

За словами Буданова, тиждень тому під час заходу ОЕСР у Києві він запевнив міжнародних партнерів, що Україна матиме конкретний результат до грудневого засідання робочої групи організації. Тепер, після голосування у Верховній Раді, це зобов’язання виконано.

Наступним етапом стане завершення необхідних процедур. Як зазначив Буданов, Офіс президента має забезпечити підписання закону, виконання внутрішніх формальностей і передачу документа про приєднання.

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Він також наголосив, що довіра міжнародних партнерів до України залежить від конкретних рішень і виконання взятих зобов’язань. За його словами, такі кроки наближають державу до Європи.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Буданов закликав Верховну Раду ухвалити законопроєкт №15056 про боротьбу з підкупом іноземних посадовців. Він підкреслював, що верховенство права, прозорість і сильні державні інституції є складовими національної безпеки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов в інтерв’ю CBS News заявив, що Росія намагатиметься завдати максимальної шкоди українській критичній інфраструктурі взимку, щоб спровокувати суспільне невдоволення, вуличні протести та змусити Україну поступитися національними інтересами. Водночас він наголосив, що цього не станеться, а Україна зможе пройти зимовий період.

Верховна Рада Офіс президента закон корупція Кирило Буданов
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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