Буданов про зиму: буде важко, але ми пройдемо

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Україна вистоїть цієї зими, попри намагання Росії завдати максимальних збитків критичній інфраструктурі та спровокувати суспільне невдоволення.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю CBS News.

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"Завдати максимального урону нашій критичній інфраструктурі, чим вони сподіваються, ну, в їх розумінні, створити підґрунтя до соціальних невдоволень, до вуличних протестів і підштовхування до, по суті, здачі національних інтересів. Але цього не буде", — зазначив Буданов коментуючи очікувану стратегію Росії на зимовий період.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна вистояти цієї зими, керівник ОП наголосив: "Україна точно переживе цю зиму. Важко, але пройде".

Нагадаємо, раніше Буданов повідомляв, що Україна готує кризові сценарії реагування на можливі загрози протягом зими 2026–2027 років. За його словами, влада, Сили оборони, міжнародні партнери та гуманітарні організації мають узгодити плани дій і зосередити ресурси там, де людям буде найважче.

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Раніше Буданов зустрівся з капеланом Головного управління розвідки Костянтином Холодовим. Під час зустрічі він отримав у подарунок ікону із зображенням гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.