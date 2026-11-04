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Головна Новини дня Буданову подарували ікону Сагайдачного з ящика для боєприпасів

Буданову подарували ікону Сагайдачного з ящика для боєприпасів

Ua ru
4 листопада 2026 20:29
Буданову подарували ікону із зображенням гетьмана Сагайдачного ОП
Капелан ГУР Костянтин Холодов та керівник ОП Кирило Буданов. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у середу, 4 листопада, провів зустріч з капеланом Головного управління розвідки Міноборони Костянтином Холодовим. Він отримав від нього в подарунок ікону із зображенням гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає Новини.LIVE.

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Буданову подарували ікону із зображенням гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

За словами Костянтина Холодова, авторство ікони належить художнику Олександру Клименку та його сину Герману, який нині боронить Україну на фронті. Одним із матеріалів для її створення стали дошки, взяті з ящика для боєприпасів.

Ікону із зображенням гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Ікона, яку подарували Кирилу Буданову. Фото: ОП

"Ці ікони створені для того, щоб подарувати їх особам, які на сьогодні здійснюють захист нашої країни. Так, як колись Петро Конашевич-Сагайдачний захищав Україну, боровся з окупантами, відновив вищу православну ієрархію Київської митрополії, відродив багато інституцій, що притаманні державі", — каже Холодов.

Усього створили три такі ікони. Їх освятили військові капелани біля могили гетьмана Богдана Хмельницького в селі Суботів Черкаської області.

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Одну святиню планують передати головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому, а іншу — митрополиту Київському та всієї України, предстоятелю Православної церкви України Епіфанію.

Як писали Новини.LIVE, 4 листопада Буданов привітав залізничників із професійним святом. Він подякував їм за роботу, а також вшанував памʼять загиблих.

А колишній директор ЦРУ, американський генерал Девід Петреус заявляв, що призначивши Буданова очільником ОП, український лідер Володимир Зеленський отримав змогу напряму взаємодіяти з фахівцем, який добре обізнаний із ситуацією на фронті та особливостями проведення бойових операцій.

Офіс президента Україна Кирило Буданов ГУР ікона
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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