Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Україні 4 листопада відзначають День залізничника. Під час повномасштабної війни працівники залізниці забезпечують воєнну логістику, евакуацію людей та збереження експорту. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав залізничників із професійним святом, подякував їм за роботу та вшанував пам’ять загиблих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Буданова.

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Що Буданов сказав про роботу залізничників під час війни

У своєму привітанні Кирило Буданов наголосив, що залізничники стали частиною оборони України від перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він відзначив їхню роботу із забезпечення потреб фронту, евакуації мільйонів людей, підтримки експорту та так званої "залізної дипломатії" для світових лідерів.

Також глава ОПУ подякував працівникам залізниці за мужність, хоробрість і професіоналізм, які, за його словами, є важливими для стійкості всієї країни. Окремо він згадав загиблих залізничників і наголосив, що пам’ять про кожного, хто віддав життя на коліях, потрібно берегти.

"З перших днів повномасштабної війни залізничники — це частина нашої оборони. Воєнна логістика для фронту, евакуація мільйонів людей, збереження експорту та "залізна дипломатія" для світових лідерів — це ваша щоденна робота.

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Дякую за мужність, хоробрість і професіоналізм, на яких тримається стійкість всієї України. Шануємо пам’ять загиблих залізничників. Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя на колії.Слава Україні!", — написав Буданов.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що День залізничника в Україні щороку відзначають 4 листопада — у день прибуття до Львова першого пасажирського поїзда з Відня у 1861 році. Під час повномасштабної війни залізниця забезпечує перевезення пасажирів і вантажів, евакуацію людей, логістику для фронту та міжнародне сполучення. Також вона стала важливим каналом дипломатії, яким до України прибували світові лідери, представники міжнародних організацій та відомі артисти.

Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця отримала шість нових вагонів українського виробництва, які невдовзі курсуватимуть маршрутом Харків — Перемишль. Вони обладнані потужними акумуляторами, що дають змогу тривалий час підтримувати роботу освітлення, кондиціонерів та інших систем під час знеструмлень. Загалом у 2026 році перевізник уже поповнив рухомий склад 44 новими пасажирськими вагонами, ще 16 планує отримати до кінця року.