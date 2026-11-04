Провідниця в потязі. Фото: Укрзалізниця

День залізничника в Україні щороку відзначають 4 листопада. Дата пов’язана з початком регулярного пасажирського залізничного сполучення на українських землях.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Чому День залізничника відзначають 4 листопада

Саме 4 листопада 1861 року до Львова прибув перший пасажирський поїзд із Відня через Перемишль. Він мав назву "Ярослав".

Потяг "Ярослав". Фото: Adolf Schoon von Corbitzthal

Ця подія стала важливою віхою в розвитку залізничного транспорту на території України.

Дата професійного свята змінювалася кілька разів. У різні роки залізничників вітали 28 червня, 30 липня та в першу неділю серпня. У 2002 році за ініціативи тодішнього керівництва залізничної галузі святкування повернули на 4 листопада.

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День залізничника присвячений працівникам, які забезпечують роботу залізничного транспорту: машиністам, провідникам, диспетчерам, колійникам, ремонтникам, працівникам вокзалів та іншим фахівцям галузі.

Яке значення залізниця має для України

Залізниця залишається одним із ключових видів транспорту в Україні, особливо під час повномасштабної війни.

Люди біля евакуаційного потяга. Фото: Укрзалізниця

Нею перевозять пасажирів, доставляють гуманітарну допомогу, продовольство, пальне та інші необхідні вантажі. Також залізничне сполучення забезпечує експорт української продукції та логістику для підприємств.

Після початку повномасштабного вторгнення залізниця стала важливим маршрутом для евакуації людей із прифронтових і небезпечних районів.

Евакуація маломобільних людей на Донеччині. Фото: БФ "Схід SOS"

Працівники галузі продовжують обслуговувати колії, ремонтувати пошкоджену інфраструктуру, відновлювати рух і забезпечувати роботу вокзалів навіть після російських атак.

Від стабільної роботи залізниці залежить сполучення між регіонами, перевезення військових і цивільних вантажів, а також повсякденне пересування мільйонів пасажирів.

Від світових лідерів до голлівудських зірок: кого перевозила українська залізниця

Під час повномасштабної війни українська залізниця стала важливим каналом міжнародної дипломатії. Через закритий повітряний простір іноземні лідери, урядовці та представники міжнародних організацій прибувають до Києва потягами. Цей напрям роботи отримав назву "Залізна дипломатія".

Серед пасажирів "Укрзалізниці" були президент Франції Еммануель Макрон, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр Канади Джастін Трюдо, актори Анджеліна Джолі та Шон Пенн, а також музиканти гурту U2 Боно й Едж.

Анджеліна Джолі прибула до столиці. Фото: ДПСУ

Президент Франції Еммануель Макрон, колишній Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та Ексміністр Італії Маріо Драґі їдуть в потязі. Фото: Укрзалізниця

Їхні поїздки стали частиною міжнародної підтримки України та привернули увагу світу до залізничників, які забезпечують сполучення навіть під час війни.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 23 жовтня російські війська атакували залізничну інфраструктуру Полтави, внаслідок чого на одному з об’єктів виникла пожежа. Також у Полтавській громаді впав російський безпілотник, вибухова хвиля від якого пошкодила електромережу, приватні будинки та господарські споруди.