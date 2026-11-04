Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День железнодорожника в Украине: история и значение праздника

День железнодорожника в Украине: история и значение праздника

Ua ru
4 ноября 2026 07:12
День железнодорожника 4 ноября: история профессионального праздника в Украине Укрзализныця
Проводница в поезде. Фото: Укрзализныця

День железнодорожника в Украине ежегодно отмечается 4 ноября. Эта дата связана с началом регулярного пассажирского железнодорожного сообщения на украинских землях.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Почему День железнодорожника отмечают 4 ноября

Именно 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вены через Перемышль. Он назывался "Ярослав".

День железнодорожника в Украине: история и значение праздника - фото 1
Поезд "Ярослав". Фото: Adolf Schoon von Corbitzthal

Это событие стало важной вехой в развитии железнодорожного транспорта на территории Украины.

Дата профессионального праздника менялась несколько раз. В разные годы железнодорожников поздравляли 28 июня, 30 июля и в первое воскресенье августа. В 2002 году по инициативе тогдашнего руководства железнодорожной отрасли празднование вернули на 4 ноября.

Читайте также:

День железнодорожника посвящен работникам, обеспечивающим работу железнодорожного транспорта: машинистам , проводникам, диспетчерам, путевикам, ремонтникам, работникам вокзалов и другим специалистам отрасли.

Какое значение железная дорога имеет для Украины

Железная дорога остается одним из ключевых видов транспорта в Украине, особенно во время полномасштабной войны.

День железнодорожника в Украине: история и значение праздника - фото 2
Люди возле эвакуационного поезда. Фото: Укрзализныця

Ею перевозят пассажиры, доставляют гуманитарную помощь, продовольствие, горючее и другие необходимые грузы. Также железнодорожное сообщение обеспечивает экспорт украинской продукции и логистику для предприятий.

После начала полномасштабного вторжения железная дорога стала важным маршрутом для эвакуации людей из прифронтовых и опасных районов.

День железнодорожника в Украине: история и значение праздника - фото 3
Эвакуация маломобильных людей в Донецкой области. Фото: БФ "Схід SOS"

Работники отрасли продолжают обслуживать рельсы, ремонтировать поврежденную инфраструктуру, восстанавливать движение и обеспечивать работу вокзалов даже после российских атак.

От стабильной работы железной дороги зависит сообщение между регионами, перевозка военных и гражданских грузов, а также повседневное передвижение миллионов пассажиров.

От мировых лидеров до голливудских звезд: кого перевозила украинская железная дорога

Во время полномасштабной войны железная дорога стала важным каналом международной дипломатии. Из-за закрытого воздушного пространства иностранные лидеры, чиновники и представители международных организаций прибывают в Киев поездами. Это направление работы получило название "Железная дипломатия".

Среди пассажиров "Укрзализныци" были президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо, актеры Анджелина Джоли и Шон Пенн, а также музыканты группы U2 Боно и Эдж.

День железнодорожника в Украине: история и значение праздника - фото 4
Анджелина Джоли прибыла в столицу. Фото: ГПСУ
День железнодорожника в Украине: история и значение праздника - фото 5
Президент Франции Эммануэль Макрон, бывший Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и Эксминистр Италии Марио Драги едут в поезде. Фото: Укрзализныця

Их поездки стали частью международной поддержки Украины и привлекли внимание мира к железнодорожникам, которые обеспечивают сообщение даже во время войны.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 октября российские войска массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Под ударом оказались депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 октября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавы, в результате чего на одном из объектов возник пожар. Также в Полтавской общине упал российский беспилотник, взрывная волна от которого повредила электросеть, частные дома и хозяйственные постройки.

праздники Укрзализныця транспорт поезда железная дорога
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации