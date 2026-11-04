День железнодорожника в Украине: история и значение праздника
День железнодорожника в Украине ежегодно отмечается 4 ноября. Эта дата связана с началом регулярного пассажирского железнодорожного сообщения на украинских землях.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Почему День железнодорожника отмечают 4 ноября
Именно 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вены через Перемышль. Он назывался "Ярослав".
Это событие стало важной вехой в развитии железнодорожного транспорта на территории Украины.
Дата профессионального праздника менялась несколько раз. В разные годы железнодорожников поздравляли 28 июня, 30 июля и в первое воскресенье августа. В 2002 году по инициативе тогдашнего руководства железнодорожной отрасли празднование вернули на 4 ноября.
День железнодорожника посвящен работникам, обеспечивающим работу железнодорожного транспорта: машинистам , проводникам, диспетчерам, путевикам, ремонтникам, работникам вокзалов и другим специалистам отрасли.
Какое значение железная дорога имеет для Украины
Железная дорога остается одним из ключевых видов транспорта в Украине, особенно во время полномасштабной войны.
Ею перевозят пассажиры, доставляют гуманитарную помощь, продовольствие, горючее и другие необходимые грузы. Также железнодорожное сообщение обеспечивает экспорт украинской продукции и логистику для предприятий.
После начала полномасштабного вторжения железная дорога стала важным маршрутом для эвакуации людей из прифронтовых и опасных районов.
Работники отрасли продолжают обслуживать рельсы, ремонтировать поврежденную инфраструктуру, восстанавливать движение и обеспечивать работу вокзалов даже после российских атак.
От стабильной работы железной дороги зависит сообщение между регионами, перевозка военных и гражданских грузов, а также повседневное передвижение миллионов пассажиров.
От мировых лидеров до голливудских звезд: кого перевозила украинская железная дорога
Во время полномасштабной войны железная дорога стала важным каналом международной дипломатии. Из-за закрытого воздушного пространства иностранные лидеры, чиновники и представители международных организаций прибывают в Киев поездами. Это направление работы получило название "Железная дипломатия".
Среди пассажиров "Укрзализныци" были президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо, актеры Анджелина Джоли и Шон Пенн, а также музыканты группы U2 Боно и Эдж.
Их поездки стали частью международной поддержки Украины и привлекли внимание мира к железнодорожникам, которые обеспечивают сообщение даже во время войны.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 октября российские войска массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Под ударом оказались депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 октября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавы, в результате чего на одном из объектов возник пожар. Также в Полтавской общине упал российский беспилотник, взрывная волна от которого повредила электросеть, частные дома и хозяйственные постройки.