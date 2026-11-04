Проводница в поезде. Фото: Укрзализныця

День железнодорожника в Украине ежегодно отмечается 4 ноября. Эта дата связана с началом регулярного пассажирского железнодорожного сообщения на украинских землях.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Почему День железнодорожника отмечают 4 ноября

Именно 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вены через Перемышль. Он назывался "Ярослав".

Поезд "Ярослав". Фото: Adolf Schoon von Corbitzthal

Это событие стало важной вехой в развитии железнодорожного транспорта на территории Украины.

Дата профессионального праздника менялась несколько раз. В разные годы железнодорожников поздравляли 28 июня, 30 июля и в первое воскресенье августа. В 2002 году по инициативе тогдашнего руководства железнодорожной отрасли празднование вернули на 4 ноября.

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День железнодорожника посвящен работникам, обеспечивающим работу железнодорожного транспорта: машинистам , проводникам, диспетчерам, путевикам, ремонтникам, работникам вокзалов и другим специалистам отрасли.

Какое значение железная дорога имеет для Украины

Железная дорога остается одним из ключевых видов транспорта в Украине, особенно во время полномасштабной войны.

Люди возле эвакуационного поезда. Фото: Укрзализныця

Ею перевозят пассажиры, доставляют гуманитарную помощь, продовольствие, горючее и другие необходимые грузы. Также железнодорожное сообщение обеспечивает экспорт украинской продукции и логистику для предприятий.

После начала полномасштабного вторжения железная дорога стала важным маршрутом для эвакуации людей из прифронтовых и опасных районов.

Эвакуация маломобильных людей в Донецкой области. Фото: БФ "Схід SOS"

Работники отрасли продолжают обслуживать рельсы, ремонтировать поврежденную инфраструктуру, восстанавливать движение и обеспечивать работу вокзалов даже после российских атак.

От стабильной работы железной дороги зависит сообщение между регионами, перевозка военных и гражданских грузов, а также повседневное передвижение миллионов пассажиров.

От мировых лидеров до голливудских звезд: кого перевозила украинская железная дорога

Во время полномасштабной войны железная дорога стала важным каналом международной дипломатии. Из-за закрытого воздушного пространства иностранные лидеры, чиновники и представители международных организаций прибывают в Киев поездами. Это направление работы получило название "Железная дипломатия".

Среди пассажиров "Укрзализныци" были президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо, актеры Анджелина Джоли и Шон Пенн, а также музыканты группы U2 Боно и Эдж.

Анджелина Джоли прибыла в столицу. Фото: ГПСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон, бывший Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и Эксминистр Италии Марио Драги едут в поезде. Фото: Укрзализныця

Их поездки стали частью международной поддержки Украины и привлекли внимание мира к железнодорожникам, которые обеспечивают сообщение даже во время войны.

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