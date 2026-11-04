Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Украине 4 ноября отмечают День железнодорожника. В условиях полномасштабной войны работники железной дороги обеспечивают военную логистику, эвакуацию людей и поддержание экспорта. Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, поблагодарил их за работу и почтил память погибших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Буданова.

Реклама

Что Буданов сказал о работе железнодорожников во время войны

В своем поздравлении Кирилл Буданов подчеркнул, что железнодорожники стали частью обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Он отметил их работу по обеспечению нужд фронта, эвакуации миллионов людей, поддержке экспорта и так называемой "железной дипломатии" для мировых лидеров.

Также глава ОПУ поблагодарил работников железной дороги за мужество, отвагу и профессионализм, которые, по его словам, важны для устойчивости всей страны. Отдельно он вспомнил погибших железнодорожников и подчеркнул, что память о каждом, кто отдал жизнь на рельсах, нужно беречь.

"С первых дней полномасштабной войны железнодорожники — это часть нашей обороны. Военная логистика для фронта, эвакуация миллионов людей, обеспечение экспорта и "железная дипломатия" для мировых лидеров — это ваша повседневная работа.

Читайте также:

Спасибо за мужество, отвагу и профессионализм, на которых держится стойкость всей Украины. Чтим память погибших железнодорожников. Помним каждого, кто отдал жизнь на рельсах. Слава Украине!", — написал Буданов.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что День железнодорожника в Украине ежегодно отмечают 4 ноября — в день прибытия во Львов первого пассажирского поезда из Вены в 1861 году. Во время полномасштабной войны железная дорога обеспечивает перевозку пассажиров и грузов, эвакуацию людей, логистику для фронта и международное сообщение. Также она стала важным каналом дипломатии, по которому в Украину прибывали мировые лидеры, представители международных организаций и известные артисты.

Новини.LIVE писали, что "Укрзализныця" получила шесть новых вагонов украинского производства, которые вскоре будут курсировать по маршруту Харьков — Перемышль. Они оснащены мощными аккумуляторами, позволяющими в течение длительного времени поддерживать работу освещения, кондиционеров и других систем во время отключений электроэнергии. Всего в 2026 году перевозчик уже пополнил подвижной состав 44 новыми пассажирскими вагонами, еще 16 планирует получить до конца года.