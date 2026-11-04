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Главная Новости дня Буданову подарили икону Сагайдачного из ящика для боеприпасов

Буданову подарили икону Сагайдачного из ящика для боеприпасов

Ua ru
4 ноября 2026 20:29
Буданову подарили икону с изображением гетмана Сагайдачного ОП
Капеллан ГУР Константин Холодов и руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в среду, 4 ноября, провел встречу с капелланом Главного управления разведки Минобороны Константином Холодовым. Он получил от него в подарок икону с изображением гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.

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Буданову подарили икону с изображением гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного

По словам Константина Холодова, авторами иконы являются художник Александр Клименко и его сын Герман, который сейчас защищает Украину на фронте. Одним из материалов для её создания стали доски, взятые из ящика для боеприпасов.

Ікону із зображенням гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Икона, которую подарили Кириллу Буданову. Фото: ОП

"Эти иконы созданы для того, чтобы подарить их людям, которые сегодня защищают нашу страну. Так же, как когда-то Петр Конашевич-Сагайдачный защищал Украину, боролся с оккупантами, восстановил высшую православную иерархию Киевской митрополии, возродил многие институты, присущие государству", — говорит Холодов.

Всего было создано три таких иконы. Их освятили военные капелланы у могилы гетмана Богдана Хмельницкого в селе Суботов Черкасской области.

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Как писали Новини.LIVE, 4 ноября Буданов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за работу, а также почтил память погибших.

А бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус заявлял, что, назначив Буданова главой ОП, украинский лидер Владимир Зеленский получил возможность напрямую взаимодействовать со специалистом, хорошо осведомленным о ситуации на фронте и особенностях проведения боевых операций.

Офис президента Украина Кирилл Буданов ГУР икона
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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