Буданову подарили икону Сагайдачного из ящика для боеприпасов
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в среду, 4 ноября, провел встречу с капелланом Главного управления разведки Минобороны Константином Холодовым. Он получил от него в подарок икону с изображением гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.
Буданову подарили икону с изображением гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного
По словам Константина Холодова, авторами иконы являются художник Александр Клименко и его сын Герман, который сейчас защищает Украину на фронте. Одним из материалов для её создания стали доски, взятые из ящика для боеприпасов.
"Эти иконы созданы для того, чтобы подарить их людям, которые сегодня защищают нашу страну. Так же, как когда-то Петр Конашевич-Сагайдачный защищал Украину, боролся с оккупантами, восстановил высшую православную иерархию Киевской митрополии, возродил многие институты, присущие государству", — говорит Холодов.
Всего было создано три таких иконы. Их освятили военные капелланы у могилы гетмана Богдана Хмельницкого в селе Суботов Черкасской области.
Одну святыню планируют передать главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому, а другую — митрополиту Киевскому и всея Украины, предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию.
Как писали Новини.LIVE, 4 ноября Буданов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за работу, а также почтил память погибших.
А бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус заявлял, что, назначив Буданова главой ОП, украинский лидер Владимир Зеленский получил возможность напрямую взаимодействовать со специалистом, хорошо осведомленным о ситуации на фронте и особенностях проведения боевых операций.