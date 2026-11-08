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Буданов о зиме: будет тяжело, но мы справимся

Ua ru
8 ноября 2026 12:27
Буданов о зиме: будет тяжело, но мы справимся facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Украина выстоит этой зимой, несмотря на попытки России нанести максимальный ущерб критически важной инфраструктуре и спровоцировать недовольство населения.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью CBS News.

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"Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре — этим они надеются, ну, в их понимании, создать почву для социального недовольства, для уличных протестов и подталкивания к, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет", — отметил Буданов, комментируя ожидаемую стратегию России на зимний период.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина выстоять этой зимой, глава ОП подчеркнул: "Украина точно переживет эту зиму. Тяжело, но пройдет".

Напомним, ранее Буданов сообщал, что Украина готовит кризисные сценарии реагирования на возможные угрозы в течение зимы 2026–2027 годов. По его словам, власти, Силы обороны, международные партнеры и гуманитарные организации должны согласовать планы действий и сосредоточить ресурсы там, где людям будет тяжелее всего.

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Офис президента война Украина обстрелы зима Кирилл Буданов Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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