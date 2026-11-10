Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 15056, необходимый для присоединения страны к антикоррупционной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). За документ проголосовали 247 народных депутатов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

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Что означает принятие закона о присоединении к конвенции ОЭСР

Глава ОП поблагодарил парламентариев за поддержку решения и подчеркнул, что его принятие позволяет урегулировать последний законодательный вопрос на пути Украины к присоединению к конвенции.

Пост Буданова. Фото: скриншот

По словам Буданова, неделю назад во время мероприятия ОЭСР в Киеве он заверил международных партнеров, что Украина достигнет конкретного результата к декабрьскому заседанию рабочей группы организации. Теперь, после голосования в Верховной Раде, это обязательство выполнено.

Следующим этапом станет завершение необходимых процедур. Как отметил Буданов, Офис президента должен обеспечить подписание закона, выполнение внутренних формальностей и передачу документа о присоединении.

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Он также подчеркнул, что доверие международных партнеров к Украине зависит от конкретных решений и выполнения взятых обязательств. По его словам, такие шаги приближают государство к Европе.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Буданов призвал Верховную Раду принять законопроект № 15056 о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Он подчеркивал, что верховенство права, прозрачность и сильные государственные институты являются составляющими национальной безопасности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов в интервью CBS News заявил, что Россия будет пытаться нанести максимальный ущерб украинской критической инфраструктуре зимой, чтобы спровоцировать общественное недовольство, уличные протесты и заставить Украину поступиться национальными интересами. В то же время он подчеркнул, что этого не произойдет, а Украина сможет пережить зимний период.