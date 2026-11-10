Буданов підтримав українських ветеранів на чемпіонаті світу з пара-джиу-джитсу

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав чемпіонат світу з пара-джиу-джитсу в Абу-Дабі, де зустрівся з українськими ветеранами війни та підтримав їх під час змагань. Очільник ОП поспілкувався зі спортсменами, які представляють Україну на міжнародній арені.

Про це передає Новини.LIVE.

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Буданов поспілкувався з ветеранами, які представляють Україну на чемпіонаті світу

Цьогоріч за Україну на світовій першості виступають 11 захисників, які отримали поранення на фронті. Попри пережиті травми, вони не полишили тренувань і продовжують розвиватися у спорті, представляючи нашу державу на міжнародних змаганнях.

Чемпіонат Abu Dhabi World Para Jiu-Jitsu Championship 2026 пройшов 10 листопада на арені Mubadala Arena у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Змагання організовані під патронатом шейха Халіда бін Мохамеда бін Заєда Аль Нагаяна.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов оприлюднив фото з Абу-Дабі, де 10 листопада відбулися переговори за участі делегацій України, США та Росії. На світлині він разом із першим заступником керівника ОП Сергієм Кислицею та заступником начальника ГУР Вадимом Скібіцьким. Буданов зазначив, що попереду багато складної роботи, а головне завдання української делегації — досягти конкретних результатів.

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Також Буданов заявив, що Рада виконала останню умову для приєднання України до конвенції ОЕСР. Йдеться про законопроєкт №15056, який парламент ухвалив 10 листопада. Він необхідний для приєднання України до антикорупційної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку.