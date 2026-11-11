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Головна Новини дня Дружина Буданова назвала найважливіше у стосунках: Якщо ти кохаєш, то йдеш назустріч

Дружина Буданова назвала найважливіше у стосунках: Якщо ти кохаєш, то йдеш назустріч

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11 листопада 2026 13:11
Дружина Буданова назвала найважливіше у стосунках: Якщо ти кохаєш, то йдеш назустріч
Кирило Буданов із дружиною Мар’яною. Фото: кадр із відео

Дружина керівника Офісу президента Кирила Буданова Маріанна пояснила, що вважає найважливішим у взаєминах. На її переконання, справжнє кохання проявляється насамперед у готовності йти назустріч партнеру та робити те, що приносить йому радість.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Люкс ФМ, передає Новини.LIVE.

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За словами Маріанни, у їхній родині практично не буває сварок. Вона пояснила, що як психологиня знає, як уникати конфліктів, а Кирило за роки шлюбу добре вивчив її характер і темперамент.

"Ми намагаємося підлаштовуватися під запити один одного і йти назустріч. Це найважливіше, тому що, якщо ти кохаєш людину, ти намагаєшся зробити їй приємно, йти назустріч у тому ключі, який буде зрозумілий саме тій людині", — зазначила Буданова.

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Сім’я Буданових. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Водночас вона звернула увагу на труднощі, з якими стикаються українські родини під час війни. Сильний стрес та емоційні травми, за її словами, негативно впливають на взаємини між партнерами.
У таких випадках Буданова радить не залишатися з проблемами наодинці та шукати шляхи їхнього вирішення.

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"Буду радити звернутися до фахового спеціаліста за допомогою, яка буде необхідна саме кожній парі індивідуально, тому що немає універсального способу", — наголосила Маріанна.

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Буданові під час посв’ячення Паски. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Як писали Новини.LIVE, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав чемпіонат світу з параджиу-джитсу в Абу-Дабі, де зустрівся з українськими ветеранами та підтримав їх під час змагань. Цьогоріч Україну на світовій першості представляють 11 захисників, які отримали поранення на фронті. Чемпіонат Abu Dhabi World Para Jiu-Jitsu Championship 2026 відбувся 10 листопада на арені Mubadala Arena в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також Буданов назвав основні напрями ветеранської політики, які держава планує розвивати у 2027 році. Серед пріоритетів — спрощення доступу до медичної допомоги, протезування та соціальних гарантій, розвиток системи супроводу й ветеранських просторів, а також підготовка Ветеранського кодексу. Окрему увагу він приділив працевлаштуванню колишніх військових в органах влади, державних компаніях і місцевому самоврядуванні.

Офіс президента родина Кирило Буданов війна в Україні стосунки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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