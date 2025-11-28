Дело Белоуса — жена высказалась о его аресте

Режиссер Андрей Белоус в Печерском райсуде Киева. Фото: Суспільне/Лилия Гончарук

Жена украинского режиссера Андрея Белоуса, актриса Ирина Белоус, заявила о давлении и непрозрачности в расследовании, из-за которого ее муж уже месяц находится под стражей без проведения полноценных допросов. Она также выразила обеспокоенность его состоянием здоровья и условиями содержания, называя ситуацию хаотичной и неопределенной.

Обо всем этом она рассказала в интервью изданию "Гордон".

Дело Белоуса — жена обеспокоена следствием

Жена Андрея Белоуса в разговоре с журналистами поделилась своим видением того, как развивается дело. Она говорит, что сама не имеет ответа на вопрос, влияет ли кто-то на ход расследования. Однако женщина предполагает, что огласка вокруг этого дела может быть выгодной разным сторонам.

"Я не знаю, честно. Адвокаты уверены, что так просто не бывает, говорят, чтобы я искала, кто за этим стоит", - отмечает жена Белоуса.

По ее мнению, дело вызвало такой резонанс, что каждый может иметь в нем собственный интерес.

"Мне кажется, что это дело просто получило такую огласку, что каждому стало по-своему выгодным - общественным организациям показать свою активность в этом деле и получить гранты, кто-то получит эмоции, кто-то выгоду, кто-то американское гражданство, а кто-то - чувство мести за личные обиды",- отмечает Ирина Белоус.

В то же время говоря о судебном процессе, жена режиссера говорит, что прежде всего ожидает больше прозрачности и четких ответов относительно выдвинутых обвинений:

"Хотя бы чтобы его отпустили под домашний арест и конкретно сказали, кто имеет к нему претензии и о чем идет речь в тех обвинениях. Сейчас все очень непонятно, его просто закрыли".

Она отмечает, что Белоуса только сейчас повели на первый допрос, несмотря на то, что он уже месяц находится под стражей.

Жена Белоуса также выражает серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья и условиями содержания.

"Я боюсь за то, каким он выйдет оттуда. Это не курорт, понятно. Хотя я заплатила за то, чтобы его перевели в камеру с улучшенными условиями. Заплатила - но его до сих пор не перевели",- рассказывает Ирина.

Она напоминает, что у мужа были проблемы со здоровьем:

"Он болел панкреатитом, гепатитом С, я не знаю, как его организм будет воспринимать то питание... Его просто хотят сломать".

По ее словам, больше всего ее поражает реакция части бывших студентов режиссера.

"И больше всего удивляют те, кто этому радуется, его студенты бывшие. Некоторые бегают и кричат: "Ура, Белоус за решеткой". Я не понимаю, как так можно",- говорит Ирина.

Что известно о деле Андрея Белоуса

Бывшего руководителя Молодого театра и преподавателя Андрея Белоуса подозревают в систематическом сексуальном насилии над студентками. По данным следствия, эпизоды продолжались в течение нескольких лет, в том числе в отношении несовершеннолетних, и квалифицируются по статьям, предусматривающим ответственность за изнасилование и сексуальное насилие.

Следовательно, в октябре этого года Печерский суд Киева взял Белоуса под стражу без права залога - мера пресечения действует как минимум до 17 декабря, а адвокаты подали апелляцию. Рассмотрение апелляции уже несколько раз переносили, следующее заседание назначено на 22 декабря.

Расследование является масштабным: правоохранители опросили большое количество свидетелей и провели ряд экспертиз, поскольку дело приобрело общественный резонанс.

Ранее мы информировали, что жена Андрея Белоуса, актриса Ирина Белоус, впервые публично прокомментировала обвинения в домогательствах.

Напомним, что 22 октября суд избрал Белоусу меру пресечения — его отправили под стражу на два месяца.