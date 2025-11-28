Ирина Белоус объяснила как возник скандал в театре вокруг ее мужа

Режиссер Андрей Белоус. Фото: Hromadske

Жена украинского режиссера Андрея Белоуса, актриса Ирина Белоус, после длительной паузы впервые публично прокомментировала обвинения в домогательствах, которые выдвинули ее мужу. Она заявила, что считает дело против режиссера искусственным и убеждена в его невиновности.

Об этом она высказалась в интервью "Гордон".

Ирина напомнила, что знает профессиональную среду изнутри, ведь сама училась в Карпенко-Карого. Она вспомнила своего педагога Юрия Высоцкого, которого также обвинили в домогательствах, и отметила, что выдвинутые против него претензии, как и в отношении ее мужа, не соответствуют реальности. По ее словам, все старые истории о непристойном поведении Высоцкого были преувеличены и искажены.

"Я понимаю, что выдвинутые для Андрея обвинения — это абсурд, а для Высоцкого — это вообще абсурд. Он мог быть разным, очень разным. Но точно не таким, как о нем говорят. Это бред. Ну были какие-то хихоньки-хахоньки: "Иди сядь сюда!" — "Юрий Филиппович, я не хочу", — "Ах, не хочешь?! Ну все, я обиделся". Ну в таком тоне, понимаете? Не более, чем шутка. Я в этой ситуации, к сожалению, плохой адвокат", — пояснила жена Андрея Белоуса.

Ирина Белоус вспомнила как возникло напряжение в коллективе

Ирина отметила, что напряжение в коллективе появилось во время работы режиссера Александры Меркуловой над новой постановкой. Молодые актеры, которые были привлечены к работе, сообщили, что будут играть в спектакле, из-за чего в труппе начались ссоры.

Вопрос дошел до собрания, где Билоус выступил в защиту Меркуловой и объявил, что планирует изменить принцип назначения на роли и перейти к открытой системе подачи заявок. Это вызвало сопротивление части актеров, которые восприняли новые правила как угрозу своим позициям. Ирина вспомнила, что тогда муж в шутку заметил: "Сегодня критикуете Сашу, завтра — меня". Впоследствии, по ее словам, именно так и произошло.

"И они проходили своеобразный кастинг, а в конце сезона будет видно, кто сколько заявок подал, а кто вообще не хотел работать. Вот после этого и началось возмущение, все ушли недовольные, мол: "Я — актер и буду это бегать за ролью? " — рассказала Ирина Белоус.

Напомним, в Украине возник громкий скандал вокруг режиссера и преподавателя КНУКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса, которого обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и подопечным.

В мае 2025 года Андрей Белоус покинул свою должность директора Молодежного театра. В октябре режиссеру сообщили о подозрении и избрали ему меру пресечения.